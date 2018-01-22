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Елена Темникова поразила фанатов естественной красотой без макияжа

Сегодня, 15:21

Бывшая солистка популярного женского музыкального коллектива «Серебро» Елена Темникова продолжает свой райский отдых на Мальдивах. Однако девушка не забывает о своих поклонниках и регулярно делится с ними свежими фотографиями.

 Недавно Елена Темникова показала свою естественную красоту и предстала на фото без макияжа. Поклонники были поражены, как молодо и свежо выглядит знаменитость. Стоит отметить, что Елене в этом году уже исполняется 33 года, однако Темникова выглядит намного моложе. В комментариях поклонники даже попросили певицу поделиться её секретами красоты.

«Лена, ты такая милая и естественная! Красавица», «Лена, ты просто богиня! Притягательная и чарующая!», «Такая молоденькая, есть секретик?», «Прямо как девочка 15 лет, без косметики очень круто», - комментировали снимок пользователи Сети.


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