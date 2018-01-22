Обнаженная, связанная и дерзская: Пэрис Хилтон разделась перед публикой

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Известная американская светская львица Пэрис Хилтон не перестает поражать публику своими поступками, и на этот раз звезда полностью разделась на камеру. Пользователей, просмотревших фотографию, поразил именно тот факт, что знаменитость планирует свое замужество, и демонстрация обнаженного тела в таком процессе не совсем уместна.

Известная в мире шоу-бизнеса светская львица активно ведет собственный микроблог в Сети, и следят за ее жизнью и творчеством как минимум 8 миллионов человек, что достаточно высокий показатель. Не так давно Пэрис опубликовала провокационный снимок, акцентом в котором стала эротичность. Знаменитость предстала перед публикой в абсолютно обнаженном виде, и стилисты подобрали для данной фотосессии необычный костюм. На теле Хилтон красовался наряд серебристого цвета с большим количеством шнурков, которые обволокли ноги, руки и все тело известной личности. Для общественности был показан ракурс сзади, являющийся наиболее откровенным и провокационным, вследствие чего началось активное обсуждение данной персоны.

Многие поклонники отметили, что их кумир, как и всегда, выглядит превосходно и сексуально, и в очередной раз становится понятно, что звезде нечего скрывать. Однако не обошлось и без критиков, которые подчеркнули, что скоро Пэрис Хилтон выходит замуж, и для ее избранника факт демонстрации тела может стать весьма неодобрительным. Тем не менее, будущий муж селебрити актер и модель Крис Зилка понимает, что в мире шоу-бизнеса такие шаги прибавляют артисту популярности.

Отдельного внимания среди поклонников пары стоил сам факт планирования свадьбы, ведь накануне бойфренд сделал предложение руки и сердца своей любимой. Актер выбрал для этого наиболее романтичную обстановку, и вручил обручальное кольцо Пэрис прямо на склоне горы. Публика оценила такой поступок, ведь короткая видеозапись процесса сразу же попала на страницу знаменитости, ведь такой жизненный этап для Хилтон оказался весьма важным. Звезда отметила, что давно мечтала стать женой своего мужчины, который для нее также лучший друг и половинка на всю жизнь.

Публика после такой новости начала активно интересоваться, во сколько Крису обошлось кольцо. Как сообщили эксперты, Зилка потратил не менее двух миллионов долларов, ведь драгоценность имеет бриллиант в 20 карат. Форма кольца также стала необычной, и Пэрис Хилтон однажды намекнула избраннику, что ей очень нравится грушевидная форма, как на украшении у ее матери. Возлюбленный не обошел данный факт и сделал все, чтобы его половинка была довольна и ответила «да», и сейчас знаменитость всячески демонстрирует фанатам свое новое превосходное кольцо.