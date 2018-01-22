Ольге Бузовой фанаты посоветовали задуматься о детях

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Знаменитая телеведущая Ольга Бузова недавно на частном острове в Таиланде отметила свой 32-й день рождения, при этом сама знаменитость утверждает, что чувствует себя на 16 лет. Поклонники усомнились в словах звезды и посоветовали ей задуматься о детях.

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продолжает вести себя как подросток, при этом поклонники утверждают, что в 32 года девушке стоит уже остепениться и задуматься о будущей семье. В соцсетях фанаты Бузовой стали рекомендовать знаменитости перестать отслеживать личную жизнь своего бывшего мужа и заняться построением собственных отношений.

Сама Бузова заявили, что все ещё чувствует себя подростком, а потому предпочитает в компании подруг весело проводить время. Фолловеры все же посоветовали знаменитости задуматься о детях, иначе потом уже может быть поздно.