Африкантова терроризирует своего избранника Капаклу беременностью

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Один из участников реалити-шоу "Дом-2" Рома Капаклы поделился интересными подробностями отношений со своей избранницей Мариной Африкантовой. Девушка решила устроить ему проверку, заговорив о беременности. Такой поступок разочаровал Романа.

Как оказалось, Марина неоднократно начинала разговоры о будущих детях. Капакле казалось, что это потому, что девушка хочет стать матерью, а на деле оказалось все совсем по-другому. На подобные беседы девушку подговорили другие участники проекта, чтобы таким образом проверить Капаклу. Когда он об этом узнал, его это неприятно удивило.

По словам Романа, ей была нужна всего лишь его реакция на такой вопрос. Услышав ответ, которого она ждала, Марина даже тогда не призналась в своей проверке. Парня обидел тот факт, что его практически неделю называли эгоистом и смешивали с грязью ради любопытства его любимой.

Участник уверен, что подобная затея обернулась против самой Африкантовой. Ведь после всего она настолько внушила себе мысль о детях, что уже перестала думать, где действительно желание, а где просто проверка.