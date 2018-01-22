VistaNews.ru


Бузова выпустила документальный фильм «Девушка года» о самой себе

Сегодня, 13:02

Новоиспечённая звезда российского шоубиза Ольга Бузова недавно выпустила документальный фильм «Девушка года», который посвятила самой себе.

Новый краткометражный документальный проект был посвящён к её 32-летию. Интересно, что всего за сутки новая видеозапись на Youtube набрала более 400 тысяч просмотров, а также сотни комментариев со стороны её преданных фанатов. Сам же видеоматериал включает в себя нарезки с её концертов, интервью и различных мероприятий. О Бузовой также и высказывается её режиссёр по клипам, художник и директор. Отмечается, что всего лишь за один год Ольга смогла пробиться во всевозможные ТОПы, в том числе iTunes. Её песня «Мало половин» стала настоящим хитом о была на слуху буквально у каждого. За такой короткий срок она уже успела провести несколько сольных концертов и даже устроить целый тур.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.