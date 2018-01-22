Бузова выпустила документальный фильм «Девушка года» о самой себе

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Новоиспечённая звезда российского шоубиза Ольга Бузова недавно выпустила документальный фильм «Девушка года», который посвятила самой себе.

Новый краткометражный документальный проект был посвящён к её 32-летию. Интересно, что всего за сутки новая видеозапись на Youtube набрала более 400 тысяч просмотров, а также сотни комментариев со стороны её преданных фанатов. Сам же видеоматериал включает в себя нарезки с её концертов, интервью и различных мероприятий. О Бузовой также и высказывается её режиссёр по клипам, художник и директор. Отмечается, что всего лишь за один год Ольга смогла пробиться во всевозможные ТОПы, в том числе iTunes. Её песня «Мало половин» стала настоящим хитом о была на слуху буквально у каждого. За такой короткий срок она уже успела провести несколько сольных концертов и даже устроить целый тур.