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Дану Борисову высмеяли за «вчерашний макияж» и пигментные пятна

Сегодня, 12:35

Телеведущая Дана Борисова закончив лечение от пагубных зависимостях в Таиланде продолжает ходить в России на анонимные собрания для наркозависимых. По словам знаменитости, она должна посетить 90 собраний.

Приехав с Таиланда Дана Борисова стала ежедневно публиковать новые снимки в своем профиле в Instagram, где знаменитость рассказывает, как проходит её дальнейшая реабилитация в России. Однако на последних снимках пользователи Сети увидели не саму Дану Борисову, а неухоженную женщину с поплывшим макияжем глаз. Многие предположили, что ведущая много плачет, поэтому и глаза в таком виде.

Остальные фолловеры Борисовой высмеяли её макияж и посоветовали умыться: «Такое чувство, как будто со вчерашним макияжем, кожа в пятнах», «Глаза все размазаны, Дана!», «Что с кожей лица? Какая-то грязная, на всех фото», «С макияжем глаз, по-моему, перебор. Страшненько».


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