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Супруг «пышки» plus size слил ее «голое» фото в Сеть для уважения

Сегодня, 12:13

Австралийский бизнесмен Ник выложил в Сеть «голое» фото своей супруги. Известно, что жена мужчины модель «пышка» plus size. Идея была основана в поддержку привлечения внимания к проблемам неравноправия. Идею поддержали также Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.

Идею активной поддержки равноправия в мире поддержали известные голливудские женщины. Вслед за ними, австралийский предприниматель опубликовал фотографии своей обнаженной супруги. Фото разлетелось по Сети. Привлек снимок внимание из-за веса тела женщины, превышающий 155 кг.

Под постом мужчина написал, что женщины имеют право на уважение.

«Женщины заслуживают уважения, полностью ли они голые или одеты с головы до пят...», - подписал фото Ник.

К слову, Ник и Тесс стали парой благодаря Tumblr. После встречи они решили пожениться в 2015 году.


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