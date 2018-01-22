Дарья Лымарь из Оренбурга покидает проект "Дом-2"

Сегодня, 11:25

Пришедшая недавно на реалити-шоу "Дом-2" девушка из Оренбурга Дарья Лымарь разочаровалась в проекте и спустя 52 дня заявила о своем решении покинуть его.

Своим оренбуржским землякам Дарья Лымарь известна еще до проекта благодаря конкурсу красоты, на котором участвовала 23-летняя девушка. В 2013 году она прошла в финал конкурса "Мисс Оренбург", но получить победу ей не удалось. Далее она заявила, что намерена принять участие в известном российском шоу "Дом-2", которое вот уже более десяти лет не сходит с экранов телезрителей. В качестве участницы ее приняли 25 ноября прошлого года.

Во время появления на проекте Дарья сообщила, что пришла туда с целью завести отношения с Саймоном Марданшиным, но тот отказал ей, сказав, что она не является девушкой его вкуса. Уже 18 января стало известно, что Иосиф Оганесян предложил девушке встречаться, отчего она чувствует себя счастливой.

Но уже буквально через два дня появилась информация, что Лымарь покидает реалити. Как выяснилось, отношения с Оганесяном не имеют перспектив, а других достойных парней девушка на проекте не видит.