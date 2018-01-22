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«Немогу остановиться»: Галкин после Нового года ест без остановки

Вчера, 23:45

Известный муж примадонны поделился со своими подписчиками откровением. Максим Галкин признался, что новогодние праздники обернулись для него безостановочным поглощением пищи. С проблемой пытается разобраться без посторонних, однако пока это у шоумена не получается.

Максим Галкин после нового года начал усердно есть. Об этом факте сообщил сам селебрити в своем Instagram. Многие поклонники подчеркнули, что Максим находится в отличной форме, однако ему не помешает спорт и недлительная диета. За своим мужем не отстает и примадонна. Алла Борисовна также пытается соблюдать правила правильного питания и поддерживает супруга в его желании окончить новогоднее «обжорство». Также, примадонна рассказала в интервью. Что ее возлюбленный Максим активно борется с проблемой ночного подъедания. Причиной таких перекусов Галкин назвал разнообразие вкусностей в их с Аллой холодильнике.


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