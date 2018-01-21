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Пенелопа Крус блеснула на обложке испанского журнала Elle

Вчера, 20:57

Испанская и американская киноактриса Пенелопа Крус уже 25 лет играет в кино. И хотя сейчас ей 43 года, она не утратила ни своего таланта, ни красоты, что показала ее фотосессия для журнала Elle.

Фотосессию с участием Крус проводил Хави Гордо, известный испанский модный фотограф. Нельзя не заметить, что снимки получились очень чувственными, передающими красоту Пенелопы. Обложку украсили фотографии оскароносной актрисы, позирующей в черных перьях.

Эту фотосессию пользователи сети отметили как одну из самых удачных для Пенелопы. И хотя многие посчитали использование фотошопа немного чрезмерным, красоту актрисы отметили все без исключения: «Прекрасна, очень яркая женщина», «Шедевральный фотосет», «Богиня», «Всегда восхищалась ей, невероятная красавица».


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