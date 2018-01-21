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«Дом-2»: Елена Хромина использует Саймона Марданшина для практики

Вчера, 21:36

Согласно последним слухам «Дома-2», Елена Хромина использует Саймона Марданшина для практики в покорении мужчин. Изначально девушка увела молодого человека у Маргариты Овсянниковой.

Как только Елена Хромина прибыла на Остров любви, так сразу же там разгорелись страсти. Поклонники проекта уверенны, что девушка перебазировалась ради того, чтобы увести у Маргариты Овсянниковой симпатичного Саймона Марданшина. Так и вышло, но никто не верит, что новая парочка сможет долго продержаться в отношениях.

По словам домочадцев, Саймон рос в детском доме, а потому для него нет установленной модели семьи и, соответственно, женщины. Сама Елена использует Марданшина исключительно ради практики, чтобы набраться ценного опыта в процессе покорения любого мужчины. Также молодой человек поможет Хроминой задержаться на проекте.


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