«Дом-2»: Елена Хромина использует Саймона Марданшина для практики

Вчера, 21:36

Согласно последним слухам «Дома-2», Елена Хромина использует Саймона Марданшина для практики в покорении мужчин. Изначально девушка увела молодого человека у Маргариты Овсянниковой.

Как только Елена Хромина прибыла на Остров любви, так сразу же там разгорелись страсти. Поклонники проекта уверенны, что девушка перебазировалась ради того, чтобы увести у Маргариты Овсянниковой симпатичного Саймона Марданшина. Так и вышло, но никто не верит, что новая парочка сможет долго продержаться в отношениях.

По словам домочадцев, Саймон рос в детском доме, а потому для него нет установленной модели семьи и, соответственно, женщины. Сама Елена использует Марданшина исключительно ради практики, чтобы набраться ценного опыта в процессе покорения любого мужчины. Также молодой человек поможет Хроминой задержаться на проекте.