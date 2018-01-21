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Анна Бузова поразила фанатов сексуальным снимком в купальнике

Вчера, 20:21

Родная сестра Ольги Бузовой поразила свои поклонников фотографией в откровенном купальнике. Фанаты оценили внешность Анны и посчитали, что девушка выглядит даже лучше знаменитой сестры.

Анна Бузова является совладелицей модного бренда Bijoux Room, а также её отряд поклонников пополнился и теперь на девушку в Instagram подписано более одного миллиона фолловеров. Сейчас Анна вместе с подругами и сестрой отдыхает на частном острове Таиланда. При этом девушка не забывает и о своих поклонниках и ежедневно делится новыми снимками в сети.

Подписчики Анны посчитали, что внешность девушки намного естественней, нежели у Ольги Бузовой: «Какая нежная, лучше Ольги Бузовой», «Фигура превосходит параметры сестры», «Анечка, какая же ты красивая», «Нереальная красотка, составила конкуренцию Оле».


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