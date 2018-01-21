Канал «Пятница!» поищет лучшего кондитера России во Владикавказе

Вчера, 21:05

Лучшего кондитера России в рамках нового шоу «Кулинар» попытаются найти представители телеканала «Пятница!» во Владикавказе. Руководить отбором будет ведущий проекта Ренат Агзамов.

Для того, чтобы принять участие в кастинге поварам нужно лишь заполнить и отправить свою анкету на сайте телеканала. Требований по опыту или образованию претендентов продюсеры шоу не выдвигают – попытать счастья смогут как профессионалы, так и любители. Ключевым требованием к участникам станет знание уникального рецепта сладкого блюда. Тот конкурсант, который сможет удивить ведущего и продюсеров проекта, получит шанс пройти дальше и выиграть главный приз «Кулинара».

Ранее мы писали, что Ренат Агзамов испёк для своей дочери красивый торт по случаю её дня рождения.