VistaNews.ru


Канал «Пятница!» поищет лучшего кондитера России во Владикавказе

Вчера, 21:05

Лучшего кондитера России в рамках нового шоу «Кулинар» попытаются найти представители телеканала «Пятница!» во Владикавказе. Руководить отбором будет ведущий проекта Ренат Агзамов.

Для того, чтобы принять участие в кастинге поварам нужно лишь заполнить и отправить свою анкету на сайте телеканала. Требований по опыту или образованию претендентов продюсеры шоу не выдвигают – попытать счастья смогут как профессионалы, так и любители. Ключевым требованием к участникам станет знание уникального рецепта сладкого блюда. Тот конкурсант, который сможет удивить ведущего и продюсеров проекта, получит шанс пройти дальше и выиграть главный приз «Кулинара».

Ранее мы писали, что Ренат Агзамов испёк для своей дочери красивый торт по случаю её дня рождения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.