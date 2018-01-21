Вчера, 20:43

Представители проекта Тhe Pudding смогли проанализировать музыкальные предпочтения меломанов со всего мира. К примеру, в Воронеже самой популярной песней стала «Розовое вино» в исполнении знаменитых Элджея и Федука.

Песня под названием «Розовое вино», которую исполнили экстравагантные Федук и Элджей, за последние тридцать дней чаще всего звучала в наушниках жителей Воронежа. Согласно данным Тhe Pudding, эта композиция прозвучала в области 196 тысяч раз. Естественно, не менее популярной эта песня стали и в других регионах Российской Федерации, к примеру, в Пензе, Смоленске и Орле.

Не менее хороших показателей популярности достигла группа «Время и стекло», которая исполнила «Тролль». В мировом рейтинге такая заводная композиция занимает седьмое место. Отметим, что этот коллектив часто становится первым на различных хит-парадах.