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Волочкову упрекнули в отсутствии семейного счастья

Вчера, 21:11

В честь своего дня рождения знаменитая балерина Анастасия Волочкова устроила пышный праздник. Женщина выложила в свой Instagram несколько фото и видеозаписей. Но вместо поздравлений на неё посыпался негатив со стороны хейтеров, которые «били» в основном по самому дорогому – семье.

На попавших в сеть кадрах видно, что Волочкову поздравляют с днём её рождения и в этот момент она по-настоящему счастлива. Но хейтеры решили испортить балерине праздник. В комментариях к постам они устроили настоящую травлю женщины.

Ненавистники образа Анастасии били по самому больному, заявляя, что у неё нет настоящей семьи и близких, а это делает её несчастной «тёткой». Хейтеры почему-то решили, что Волочкову не поздравила ни её дочь, ни её мама, хотя сама балерина такой информации и не сообщала.

Были и такие агрессивно-неадекватные люди, которые напомнили о скандале со спиртным, разглядев в Анастасии признаки алкогольного опьянения и упрекнув её в том, что она употребила алкоголь в свой день рождения.

Но среди всего негатива были и комментарии адекватных и нормальных людей, которые поздравили Волочкову и пожелали ей всего самого наилучшего, сообщив, что за её талант любят вот уже много лет.


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