Натали Портман рассказала, что стала жертвой сексуального терроризма в 13 лет

Вчера, 19:26

Известная актриса из США Натали Портман во время женского марша в Лос-Анджелесе при тысячной публике откровенно рассказала о случае сексуального терроризма в своей жизни. Актрису домогался маньяк, сразу после выхода фильма «Леон».

Натали Портман поддержала всех жертв насилия и рассказала, что в её жизни также случались неприятные моменты сексуального терроризма. По словам актрисы, когда вышел фильм «Леон», он обрел сильную популярность, а сама Натали Портман стала юной звездой. И тогда, в 13 лет, актрисе стали приходить письма сексуального характера от педофилов.

Теперь Натали внимательно изучает сценарии фильмов и отбирает лишь те, в которых полностью отсутствуют кадры обнаженного тела или постельных сцен. Таким образом, Портман хочет уберечь себя от сексуального терроризма в будущем.