VistaNews.ru


Ким Кардашьян купила помойку от Louis Vuitton

Вчера, 19:06

Американская светская львица Ким Кардашьян купила помойку от знаменитого бренда Louis Vuitton. Соответствующий снимок она опубликовала Snapchat.

Показывать свое богатство уже не модно, но Ким Кардашьян сама диктует тренды. В этот раз она не стала публиковать в Snapchat свой главный козырь в виде уникальной пышной фигуры в дорогих брендовых одеждах, а решила превозвыситься в бытовой теме. Так в Лос-Анжелесе в особняке скандальной селебрити красуются два совершенно новых мусорных бака, в которые звезда будет складывать свои отходы. Они расположились в саду, хотя их происхождение обещало им лучшее видное место.

Ким Кардашьян приобрела мусорные баки за несколько тысяч долларов, что подтверждает принт на них, свойственный знаменитому дизайнерскому дому Louis Vuitton. У такой звезды все должно быть в роскоши, даже помойка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.