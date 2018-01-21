Ким Кардашьян купила помойку от Louis Vuitton

Вчера, 19:06

Американская светская львица Ким Кардашьян купила помойку от знаменитого бренда Louis Vuitton. Соответствующий снимок она опубликовала Snapchat.

Показывать свое богатство уже не модно, но Ким Кардашьян сама диктует тренды. В этот раз она не стала публиковать в Snapchat свой главный козырь в виде уникальной пышной фигуры в дорогих брендовых одеждах, а решила превозвыситься в бытовой теме. Так в Лос-Анжелесе в особняке скандальной селебрити красуются два совершенно новых мусорных бака, в которые звезда будет складывать свои отходы. Они расположились в саду, хотя их происхождение обещало им лучшее видное место.

Ким Кардашьян приобрела мусорные баки за несколько тысяч долларов, что подтверждает принт на них, свойственный знаменитому дизайнерскому дому Louis Vuitton. У такой звезды все должно быть в роскоши, даже помойка.