Ясновидящая: Бузову ожидает совсем непростой год

Вчера, 18:32

Ольгу Бузову ожидает серьезный выбор. Об этом, а также иных предстоящих подробностях жизни ведущей рассказала ясновидящая.

Таролог сопоставила Бузову с героями басни "Мартышка и очки". По ее мнению, в нынешнем году ведущая будет хвататься за многие дела, она многое захочет испытать, Ольге интересно очень многое и необъятное. При этом, как утверждает Марианна, если у нее есть такие потребности, их можно осуществить.

Гадалка уверена, что спустя время Бузова откажется от того, что у нее выходит не очень хорошо, а займется теми делами, к которым у нее имеется талант. Марианна Абравитова одобряет стремление Бузовой, но в данном случае имеет важность качество исполняемой работы. Каждый человек будет далее решать сам, смотреть ее в роли ведущей на российском телевидении, или слушать музыкальные композиции либо же просто игнорировать абсолютно все.