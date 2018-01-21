VistaNews.ru


Ясновидящая: Бузову ожидает совсем непростой год

Вчера, 18:32

Ольгу Бузову ожидает серьезный выбор. Об этом, а также иных предстоящих подробностях жизни ведущей рассказала ясновидящая.

Таролог сопоставила Бузову с героями басни "Мартышка и очки". По ее мнению, в нынешнем году ведущая будет хвататься за многие дела, она многое захочет испытать, Ольге интересно очень многое и необъятное. При этом, как утверждает Марианна, если у нее есть такие потребности, их можно осуществить.
Гадалка уверена, что спустя время Бузова откажется от того, что у нее выходит не очень хорошо, а займется теми делами, к которым у нее имеется талант. Марианна Абравитова одобряет стремление Бузовой, но в данном случае имеет важность качество исполняемой работы. Каждый человек будет далее решать сам, смотреть ее в роли ведущей на российском телевидении, или слушать музыкальные композиции либо же просто игнорировать абсолютно все.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.