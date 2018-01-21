VistaNews.ru


Супермодель Наталья Водянова выпустила личную криптовалюту

Вчера, 23:15

Супермодель Наталья Водянова из России разработала свою криптовалюту. Новая инициатива звезды поможет перечислять деньги на благотворительность.

Сегодня выяснилось, что Водянова основала личное приложение Elbi. Применяя его, пользователи получат возможность отправлять денежные средства в благотворительные фонды, обменивая их на внутреннюю криптовалюту LoveCoins.
Сподвижники Водяновой, помогавшие ей в разработке данного проекта, сообщили, что владельцы валюты могут приобрести ее при помощи продукцию таких брендов, как Christian Louboutin, Dior и других. Также известно, что пользователи программы имеют возможность посоревноваться за стильные вещи от компаний Louis Vuitton и Messika. Победителем может окзаться тот, кто стал обладателем большего количества LoveCoins за минувшие сутки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.