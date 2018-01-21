Сергей Шнуров взял в свою группу робота

Вчера, 22:15

Популярный певец и лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров, более известен как Шнур, взял в свою группу на подпевки робота.

На опубликованном ролике видно, что во время исполнения Шнуровым песни о человеческом равнодушии небольшая игрушка в виде робота, которая сильно напоминает R2D2 из «Звёздных войн», двигалась на асфальте, издавая при этом очень странные звуки.

Песня Сергея Шнурова была исполнена в лучших традициях «Ленинграда» - с большим количеством мата. Композиция вызвала у фанатов артиста неоднозначные чувства. Многие из них заявили, что музыка и текст собой ничего не представляют и являются далеко не самым удачным экспериментом Шнурова.

Куда больший интерес вызвал игрушечный робот. Многие люди стали спрашивать, где же можно приобрести такую «умную» машину, которая очень похожа на легендарный R2D2.

Сам Сергей Шнуров объяснил, что новую песню он записал с участием робота, а также объяснил смысл стихов новой композиции.