Вчера, 18:26

Хакеры выставили в Сеть откровенные фото звезды «Улицы коронации» Мелиссы Джонс, где у актрисы был половой акт с неким парнем. Как сообщает «Версия Инфо», кадры уже удалили.

Молодую актрису пригласили для участия в «Улице коронации», который является культовым проектом и наиболее «долгоиграющим» за всю историю сериалов. Мелисса Джонс известна также тем, что у неё есть физическое ограничение – отсутствует часть правой руки. Славу за счёт порнографических фото девушка получить не хотела и извинилась перед всеми, кто успел их увидеть.

По словам Мелиссы Джонс, снимки у неё украли, а она сама к этому не причастна. Кто это мог сделать и с какой целью, в настоящее время информации не имеется. Интернет-пользователи поддержали молодую актрису, возмущаясь поступком тех, кто украл у неё фотографии.