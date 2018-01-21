Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые появились на публике после рождения третьего ребенка

Сегодня, 16:06

Известная семейная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые появились на публике после рождения их дочери Чикаго. Об этом передают журналисты информационного агентства Vladtime.ru.

Ким Кардашьян является заботливой матерью троих детей, однако недавно пользователи Сети усомнились в этом. Дело в том, что на днях звездные родители оставили на три часа новорожденную малышку и пошли в кино на просмотр фильма Honor Up, продюсером которого выступил сам Уэст. В это время маленькая Чикаго находилась с нянями, как и старшие дети Сейнт и Норт.

Поклонники раскритиковали чету Кардашьян-Уэст, которая оставила младенца с чужими людьми ради развлечений. Более того, интернет-пользователи упрекнули пару в том, что у них уже трое детей, однако много родительского внимания они не получают.