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«Руки-базуки» на месте: Кирилл Терёшин заявил, что не выкачивал синтол

Сегодня, 16:26

20 января многие издания написали, что Кириллу Терёшину надоело быть «синтоловым качком», и он провёл операцию по выкачке вещества из верхних конечностей. Как сообщает VladTime, на самом деле это была просто попытка интернет-знаменитости ещё больше себя «пропиарить».

 21 января Кирилл Терёшин выставил фото, где девушка касалась его накачанных синтолом рук. Интернет-звезда не собирается останавливаться, вопреки прогнозам экспертов, желая увеличить и другие части тела при помощи вышеуказанного вещества. Слухи о том, что у Терёшина были операции, распространяет намеренно он сам, как считают интернет-пользователи.

 Стоит отметить, что многие настоятельно советуют синтоловому качку действительно убрать вещество из тела. Специалисты предрекают, что Терёшин так доведёт себя до летального исхода. Известно, что у синтолового качка уже есть проблемы со здоровьем, однако ради славы он останавливаться не собирается.


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