Сегодня, 04:15

Елизавета Боярская снялась в интимной фотосессии. Известная актриса согласилась на откровенную фотосъёмку от талантливого фотографа Михаила Тарасова.

Он является специалистом сьёмках в направлении "Ню". К слову, знаменитость приняла решение не публиковать деликатные фотографии, но в соцсетях выложила только неполные обрезанные снимки. Пользователи сети всё равно оценили смелый поступок Боярской. После сьёмок Елизавета была приятно удивлена. Остался доволен и автор фотосессии. Хоть это не первая их совместная работа, обнажиться Боярская решила только сейчас. "Когда я занимаюсь съёмками Лизы, то попросту теряю свой разум, а возвращаюсь лишь через некоторое время. Эта девушка очаровывает своей сексуальностью. С каждой встречей она становится всё ближе и ближе. вся такая утончённая со своими достоинствами и недостатками", комментирует фотограф.