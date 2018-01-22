VistaNews.ru


Елизавета Боярская снялась в интимной фотосессии

Сегодня, 04:15

Елизавета Боярская снялась в интимной фотосессии. Известная актриса согласилась на откровенную фотосъёмку от талантливого фотографа Михаила Тарасова.

Он является специалистом сьёмках в направлении "Ню". К слову, знаменитость приняла решение не публиковать деликатные фотографии, но в соцсетях выложила только неполные обрезанные снимки. Пользователи сети всё равно оценили смелый поступок Боярской. После сьёмок Елизавета была приятно удивлена. Остался доволен и автор фотосессии. Хоть это не первая их совместная работа, обнажиться Боярская решила только сейчас. "Когда я занимаюсь съёмками Лизы, то попросту теряю свой разум, а возвращаюсь лишь через некоторое время. Эта девушка очаровывает своей сексуальностью. С каждой встречей она становится всё ближе и ближе. вся такая утончённая со своими достоинствами и недостатками", комментирует фотограф.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.