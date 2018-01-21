Настасья Самбурская снялась вместе с Джаредом Лето

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Настасья Самбурская показала фрагмент «съёмки» с Джаредом Лето в драматической американской картине. Как сообщает VladTime, на самом деле это был монтаж, сделанный по сериалу «Верни мою любовь» и фильму «Господин Никто».

Такой подарок для Настасьи Самбурской организовал некий пользователь Instagram. Он слепил кадры из двух проектов так, что это смотрелось довольно органично, и интернет-пользователи даже не сразу догадались, что видят монтаж.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда индивидуум «снимает» Настасью Самбурскую в голливудских блокбастерах. 5 января актриса опубликовала ролик, в котором были соединены кадры из сериала «Верни мою любовь» и фильма «Мистер и миссис Смит» с участием Брэда Питта. Вспоминая этот случай, Самбурская отметила в подписи под роликом с Джаредом Лето, что он был не хуже бывшего супруга Анджелины Джоли. Поклонники артистки начали спорить, хорошо или плохо она сыграла в «Верни мою любовь». Многие из них также стали предрекать Настасье Самбурской участие в настоящих голливудских хитах.