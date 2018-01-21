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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж рассказал о финальном сезоне

Сегодня, 13:12

Звезда культового сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж, который известен всем по роли Тириона Ланнистера, рассказал о финальном сезоне проекта. По словам актера, сериал заканчивается вовремя.

В недавнем интервью журналистам Питер Динклэйдж рассказал, что считает, что сериал подходит к концу в идеальное время. «Пора, это идеальное время, чтобы положить конец этому проекту. Иногда шоу транслируются слишком долго и это портит всю историю», - сказал актер в студии кинофестиваля Sundance в Сандэнсе.

«Это всегда печальная часть нашей работы, потому что актеры на короткое вреям становятся настоящей семьей, а затем каждому нужно двигаться дальше, и это всегда душераздирающе. Особенно, когда вы провели много месяцев с этими людьми», - рассказал Динклэйдж. Также актер сообщил, что финальный сезон снят уже наполовину и успеет выйти к 2019 году.


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