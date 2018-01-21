Хакеры взломали Instagram-аккаунт Мисс Maxim–2016

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Страница модели Натальи Шуваловой, ставшей обладательницей титула Мисс Maxim–2016, в фотосервисе Instagram была взломана неизвестными злоумышленниками. Информацию об этом своим подписчикам сообщила сама девушка, опубликовал соответствующий пост в социальной сети «Вконтакте».

В публикации Наталья отметила, что её Instagram-блог более ею не контролируется. Шувалова сообщила, что уже успела завести новую страницу и призвала поклонников подписываться на неё. О причинах взлома и возможных контактах с хакерами модель ничего не сообщила.

Напомним, недавно мы сообщали об очередном взломе Instagram-аккаунта Виктории Лопыревой. Злоумышленники получили доступ не только к самой странице, но и к скрытым интимным снимкам телеведущей.