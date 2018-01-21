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Известный актёр и блогер Станислав Садальский рассказал, как Алле Пугачёвой удалось выиграть в казино. Сумма в $1 миллион 639 тысяч была получена ею от заведения с целью «скрытой рекламы» от последних, как сообщает издание VladTime.

По словам Станислава Садальского, Алла Пугачёва пребывала в казино в течение 9 часов, сидя в специальном VIP-зале, где другие игроки отсутствовали. Актёр тогда был корреспондентом одного из изданий, и его заинтересовала история с таким большим выигрышем. После проведения журналистского расследования оказалось, что в казино Алла Пугачёва на самом деле не сорвала куш, а просто пошла навстречу администрации. В прессе тех лет опубликовали материал о выигрыше, а казино получило «скрытую рекламу». Тогда такие заведения ещё не были запрещены, а людям было интересно побывать там, где много денег выиграла звезда.