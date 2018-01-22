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«Русская Кардашьян» показала обнаженные ягодицы

Сегодня, 01:15

Анастасия Квитко, «русская Кардашьян», показала поклонникам обнаженные ягодицы. Снимок, который лайкнули более 200 тысяч пользователей, опубликован на странице селебрити в Instagram.

Анастасия Квитко любит демонстрировать свои пышные формы, которых ей удалось достичь благодаря услугам пластических хирургов. В этот раз доброе утро для поклонников от «русской Кардашьян» было действительно горячим, так как селебрити оказалась в сверх эротическом настроении.

Перед глазами фанатов предстали ягодицы Анастасии в полном их объеме, да еще и оголенные. На них были надеты скромные бикини, которых практически не видно. Квитко восседает на столе и весьма скромно смотрит в объектив. Комментарии под снимком были на один мотив: красивые ягодицы. Нашлись и те, кто раскритиковал россиянку за излишнюю публичную откровенность.


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