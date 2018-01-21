Григорий Лепс испугал поклонников своим видом «с похмелья»

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Певец Григорий Лепс продолжает вянуть на глазах у своих поклонников. Несмотря на 55-летний возраст кумира, фанаты остаются недовольны.





Сам Григорий редко радует подписчиков в социальных сетях своими «неподготовленными» снимках. Чего не скажешь о его коллегах по сцене. Одной из последних совместным фото поделилась Катя Лель, которая поговорила с мужчиной «о музыке и о жизни», рассказывают журналисты «ВистаНьюс». Тогда как сама певица сияла на фотографии, вид Лепса испугал фанатов.



Поклонники считаю, что всё дело в количестве алкоголя, которое, как им кажется, постоянно употребляет артист. «Катенька, скажите Лепсу, что пить водку вредно. Уж очень все проявляется у него на лице», «Гриша просто бухарь, синяк, ужас просто», «А что с Лепсом? Видончик не очень», - пишут они в комментариях к фотографии.