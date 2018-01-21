Соцсети: Ягодицы Бузовой лучше, чем у Костенко

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Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать бывшую и настоящую возлюбленных футболиста Дмитрия Тарасова – Ольгу Бузову и Анастасию Костенко – на этот раз сравнив ягодицы двух девушек. Голосованием большинства победа в данной категории была отдана телеведущей «Дома-2».

Несмотря на то, что Тарасов и Костенко уже официально оформили свои отношения, а Бузова, похоже, наконец, нашла экс-супругу достойную замену в лице Тимура Батрутдинова, в соцсетях не прекращают выяснять, кто же из девушек лучше. В голосовании, открытом на днях в Instagram, пользователям предложили определить, чьи ягодицы выглядят более привлекательно. Подавляющее большинство участников обсуждения высказались в поддержку звезды «Дома-2». В то же время некоторые пользователи заметили, что опрос был организован необъективно, ведь для демонстрации «пятой точки» Костенко была подобрана не самая лучшая фотография.

Ранее мы писали, что у Ольги Бузовой заметили внезапно выросшую грудь. Поклонники обратили внимание, что на одном из снимков звезды её бюст внезапно увеличился в размерах.