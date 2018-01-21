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«Дружба на грани»: Бузова поведала о своих отношениях с Батрутдиновым

Сегодня, 11:07

Известная телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес к своим отношениям с комиком Тимуром Батрутдиновым, окрестив их не иначе, как «дружба на грани». Звезда «Дома-2» опубликовала в своём Instagram очередное интригующее фото, на котором она позирует в объятьях нового спутника.

Пост был посвящён дню рождения Ольги, который она отметила в компании Тимура в Таиланде. На фото резидент Comedy Club целует теледиву в щёку, держа при этом руку на её бедре. Провокационный снимок знаменитость подписала словами благодарности в адрес Батрутдинова за то, что он в этот день был с ней рядом, а также сопроводила хэштегом #друзьянаграни. Поклонники очередной кричащий намёк на близость отношений двух звёзд ТНТ встретили с восторгом.

Напомним, что «дружбу на грани» с Тимуром Батрутдиновым Ольга Бузова констатирует уже не в первый раз. Ещё неделей ранее она заинтриговала поклонников серией публикаций в Instagram-блоге, где давала понять, что отношения с комиком у неё довольно непростые.


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