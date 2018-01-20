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Умерла продюсер "Голодных игр" Эллисон Шермур

Вчера, 22:13

Продюссер фильмов "Голодные игры", "Звездные войны" Эллисон Шермур скоропостижно скончалась в Соединенных Штатах Америки. Ей было 54 года.

Согласно данным, опубликованным в средствах массовой информации, становится известно, что женщина скончалась в больнице по причине осложнений, вызванных раком легких.

Данная смерть стала неожиданностью для всей американской киноиндустрии. Многие звезды находятся в состоянии афекта, поскольку это было так непредсказуемо.

Шермур принимала участие во многих известных проектах, таких как «Американский пирог» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Также, ранее в СМИ сообщалось о том, что режиссёр фильма «Полицейская академия» умер.


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