Фанаты Кардашьян уверены, что ее ребёнка выносила сестра

Вчера, 21:35

Ким Кардашьян и Канье Уэста стали многодетными родителями. Однако имя женщины, выносившей для них ребенка не раскрывается, что сильно волнует поклонников, заставляя их выдвигать различные версии. Фанаты сошлись на мнении, что женщиной, «подарившей» им третьего ребенка, стала сестра Кардашьян — Кайли Дженнер. Этому способствовал тот факт, что ранее журналисты писали о беременности женщины, хотя фанаты так и не заметили у нее живота ни разу. К тому же, один из пользователь в Twitter выложил скриншот диалога со знакомым, работающим в больнице, где сказано, что он видел Ким и Кайли вместе.

Девочка стала уже третьим общим ребенком у Ким Кардашьян и Канье Уэста, родилась она 15 января. Прибегнуть к такому способу рождения ребенка пара была вынуждена, так как самой Кардашьян медики ранее запретили вынашивать ребенка из-за опасности для здоровья теледивы. Известно лишь, что ее вознаграждение составило 45 тысяч долларов, а агентству, которое занималось организацией, супруги заплатили почти 69 тысяч долларов. Ким Кардашьян в своем Twitter раскрыла тайну имени своего третьего ребенка, в очередной раз удивив фанатов.

Девочку назвали Чикаго Уэст, в честь города, где родился ее отец, популярный рэпер Канье Уэст. Стоит отметить, что старших детей они называли такжедовольно необычно. Так, своего первенца они назвали Норт («Север»), а первого сына Сейнт, что означает «Святой».