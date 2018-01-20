Кэти Пэрри показала поклонникам стройную фигуру

Вчера, 21:43

Кэти Пэри на своем сольном концерте в Аризоне восхитила поклонников стройной фигурой, которую она выгодно подчеркнула обтягивающим, идеально сидящим на ней нарядом красного цвета.

Певица Кэти Пэрри активно гастролирует со своими концертами, а также принимает участие в съемках нового сезона популярного телешоу American Idol. На своем последнем концерте в Аризоне девушка предстала перед зрителями в красном костюме с капюшоном, прикрывавшим новую, короткую стрижку звезды. Широкий лакированный пояс костюма дополнил образ, подчеркнув стройную талию певицы.

Поклонники отметили, что в этом образе Кэти Пэрри выглядит потрясающе, а наряд стройнит ее фигуру. На сцене певица была энергична, радуя своим выступлением всех присутствующих. На концерте присутствовало довольно много гостей, которые с радостью писали теплые, приятные слова и комплименты в своих отзывах, благодаря исполнительницу за огромный заряд положительных эмоций, который они получили.