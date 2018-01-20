VistaNews.ru


Кэти Пэрри показала поклонникам стройную фигуру

Вчера, 21:43

Кэти Пэри на своем сольном концерте в Аризоне восхитила поклонников стройной фигурой, которую она выгодно подчеркнула обтягивающим, идеально сидящим на ней нарядом красного цвета.

Певица Кэти Пэрри активно гастролирует со своими концертами, а также принимает участие в съемках нового сезона популярного телешоу American Idol. На своем последнем концерте в Аризоне девушка предстала перед зрителями в красном костюме с капюшоном, прикрывавшим новую, короткую стрижку звезды. Широкий лакированный пояс костюма дополнил образ, подчеркнув стройную талию певицы.

Поклонники отметили, что в этом образе Кэти Пэрри выглядит потрясающе, а наряд стройнит ее фигуру. На сцене певица была энергична, радуя своим выступлением всех присутствующих. На концерте присутствовало довольно много гостей, которые с радостью писали теплые, приятные слова и комплименты в своих отзывах, благодаря исполнительницу за огромный заряд положительных эмоций, который они получили.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.