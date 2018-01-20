Вчера, 20:55

Эвелина Бледанс для поиска жениха использует соцсети с их большими возможностями. О том, что она является свободной женщиной, ищущей своего избранника, она объявила в своём аккаунте.

Со времени, как у Бледанс произошло расставание с бывшим мужем, коим был Александр Сёмин, прошло уже около года. Судя по всему, актриса решила, что «погоревала» достаточно, и вновь готова встать «под венец».

Такой вывод её фолловеры сделали после того, как ознакомились с её очередным роликом в личном аккаунте. Там Блёданс шуточно отвергает ухаживания своего нового ухажёра и сообщает, что кастинг её новых женихов будет продолжен.

Актриса в сопроводительном тексте призвала всех своих поклонников делать предложения, не исключая, что кому-нибудь из них сможет повезти.

Также Бледанс проинформировала, Гузеева, ведущая «Давай поженимся», которая является её давней подругой, уже давно приглашает на передачу. Но её пока «терзают сомнения». Судя по последнему видео, она решила устроить собственный кастинг претендентов на её руку и сердце.

Знатоки мира шоу-бизнеса уже сообщили, свой развод с предыдущим мужем она почти год держала в полнейшей тайне. Секретность соблюдал и он. Поэтому данное известие о «свободности» Бледанс стало очень неожиданным.