Располневшей Екатерине Стриженовой не продали таблетки для похудения

Вчера, 19:46

Екатерина Стриженова сильно поправилась. Недавно она обратилась в аптеку, чтобы приобрести таблетки для похудения, однако там ей отказали в продаже этих медикаментов. Об этом женщина рассказала в рамках эфира передачи «Время покажет».

В рамках телеэфира обсуждался вопрос о том, что в последнее время вырос процент граждан РФ, которые хотят сбросить лишний вес при помощи «волшебных» таблеток. Специалисты считают, что проблема здесь состоит в возможности купить такие медикаменты без рецепта врачей. Желающие быстро похудеть, при этом не приложив к этому особых усилий, верят маркетингу и покупают огромное количество таблеток.

Ведущая Екатерина Стриженова привела пример из собственной жизни. Она рассказала, что ей в аптеке якобы отказались продать таблетки без похудения без рецепта. На эти слова сведущий Анатолий Кузичев сразу же отреагировал лестью, что мол женщине не обязательно сбрасывать набранный лишний вес.

Но поклонники Стриженовой заметили, что телеведущая уже давно запустила свою фигуру. Журналистка носит свободные вещи, чтобы скрыть своё поправившееся тело.