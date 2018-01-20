Модель Николь Остин обвинила Ким Кардашьян в «плагиате больших бедер»‍

Вчера, 22:30

Николь Остин опубликовала в Instagram свой фотоархив с целью установления исторической истины модельного бизнеса. Женщина утверждает, что это именно она стала основательницей моды на пышные формы.

Бывшая модель, актриса, супруга рэпера Ice-T и мама, 38-летняя Николь (Коко) Остин заявила, что именно она 21 год тому назад положила начало моды на обладание пышных форм и широких бедер, в доказательство чему опубликовала свои старые фотоснимки. Этим она пытается подтвердить тот факт, что стала эталоном для Ким Кардашьян и Никки Минаж, которые, взяв с нее пример, прославились. Она считает себя основоположником мнения о том, что девушки с формами выглядят более сексуально.

Она первой начала откровенно демонстрировать всем свое тело еще в те времена, когда худоба была популярна. Женщина приписывает себе титул первой красавицы, начавшей откровенно демонстрировать объемные бедра без всякого стеснения.

До такого заявления считалось, что популярность на объемные ягодицы и округлые формы началась с известного фото Ким Кардашьян, размещенного на обложке журнала в ноябре 2014 году, которое очень быстро набрало популярность. С тех пор девушка считается иконой стиля.