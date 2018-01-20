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Поклонники: Дитковските спустя полгода показала младшего сына

Вчера, 22:24

Еще в апреле прошлого года появились слухи о том, что Агния Дитковските беременна во второй раз. Девушка долго не появлялась на публике, однако журналисты стали писать о том, что отцом будущего ребенка является узбекский бизнесмен Амир.

Буквально недавно в Интернете появился снимок, который Агния сделала в собственном авто. В кадре также заметили маленького малыша, и сразу стали говорить о том, что актриса все же впервые решилась показать второго сына.

Стоит напомнить, что первый сын Федор появился в браке с Чадовым. Очень долго люди говорили об их разводе. Говорили даже, что Агния изменила Алексею с участником шоу "Танцы со звездами", чего он не смог ей простить. О втором ребенке Агния ничего не рассказывает. Когда о второй беременности заговорили, девушка тут же опубликовала на своей странице опровержение.


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