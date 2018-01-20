Вчера, 19:00

Ромарио Дос Сантос Алвес более известный как «Халк» встретился с Кириллом Терёшиным и заявил, что «руки-базуки» скоро умрут, если не исправить ситуацию. Дело в том, что у «синтолового качка» из Пятигорска постоянно высокая температура, а вены вовсе сжались и теперь ему грозит ампутация.

Недавно стало известно, что Терёшин попал под нож хирурга, который якобы выкачал синтол из бицепса. 19 января в беседе Андрея Малахова, Кирилла Терёшина и Ромарио Дос Сантос Алвеса кумир «синтолового качка» рассказал, что юноша из Пятигорска долго не проживёт. Товарищ «рук-базук» уточнил, что сейчас доход от бизнеса Терёшина находится на пике, поэтому ему никак нельзя исправлять эту ситуацию. Также стоит отметить, что 17 января Терёшин сделал себе операцию на ноги, увеличив их размер почти в 2 раза. Поэтому даже спокойно снять джинсы из-за «ног-базук» не получается.

Но бразильский «Халк» подчеркнул, что 21-летний «синтоловый качок» с такими дозами инъекции долго не проживёт. Дело в том, что у Терёшина всегда высокая температура, вены регулярно сжаты в области рук, что мешает циркуляции крови. Обладатель «рук-базук» не стал давать комментариев по этому поводу, но 20 января в Сети уже появились фотографии, как врачи выкачивают из него синтол. Терёшин не подтвердил актуальность фото, но стоит предположить, что «синтоловый качок» прислушался советов и теперь хочет вернуться к нормальной жизни.