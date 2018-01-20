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Ургант снял видео в поддержку ульяновских курсантов

Вчера, 19:06

Иван Ургант, чтобы поддержать курсантов из Ульяновска, разместил в своём шоу специальное видео. Его поддержали и остальные участники этой передачи.

Те, кто участвуют в шоу Урганта, во главе с ним самим, поддержали курсантов, обучающихся в Ульяновске. 

Видеоролик был размещён на ресурсе «Вечернего Урганта» в сети, который находится в Instagram. На видео можно отметить, помимо Урганта, который танцует в халате, Александра Гудкова и Дмитрия Хрусталёва также в нижнем белье.

Мужчины исполняют свой танец на хит, который демонстрировал итальянский диджей Бенни Бенассии. Он имеет название Satisfaction.

Таким стал ответ Урганта на ролик, где курсанты, обучающиеся в Ульяновском институте гражданской авиации, танцевали лишь в фуражках, галстуках и трусах. При этом, они не забыли одеть портупеи.

Чем было вызвано подобное «веселье» курсантов, в настоящее время не установлено. Но они уже получили подобную «поддержку» от студентов МЧС, колледжа, готовящего строителей, учащихся медицинского университета и многих других. В их числе даже израильские военнослужащие.

В то же время данный ролик, созданный на территории студенческого общежития, получил осуждение от администрации вуза и представителей федеральных органов власти.


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