Татьяна Веденеева рассказала о пережитом разводе с мужем

Вчера, 18:56

Татьяна Веденеева рассказала, что помочь пережить развод с мужем после пятнадцатилетней совместной жизни, ей помог ее единственный сын.

Татьяна Веденеева развелась со своим мужем, бизнесменом Юрием Беговым, причиной чему стала его измена.

По словам женщины, разрыв дался ей очень тяжело, поэтому она практически никогда об этом не рассказывала. В эфире телепередачи «Однажды» (НТВ) женщина вспомнила, как тяжело ей было. С Беговым они поженились в 90-х, и перебрались с его двумя дочерьми от первого брака на Лазурный берег. Единственным омрачавшим их семейную жизнь обстоятельством стало отсутствие общих детей, что, как позже выяснилось, не нравилось ее мужчине. Он ушел от нее к другой женщине, которая родила ему ребенка.

Время после развода было сложно пережить, но ей помогал ее уже взрослый сын от первого брака. Теледива вернулась в Россию, где снова начала принимать участие в многочисленных съемках, и ее популярность вновь вернулась к ней. Недавно она приобрела квартиру в престижном районе столицы, где и проживает сейчас.

По ее словам, как бы тяжело ей ни было, она запретила себе ненавидеть мужа за причиненные ей страдания, и очень гордится этим, ведь она, таким образом, приобрела нового друга, который всегда ее поддержит и выслушает.