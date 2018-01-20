В 4 из 5 самых популярных выпусков "Пусть говорят" присутствовала Диана Шурыгина

Вчера, 17:28

Диана Шурыгина стала настоящим символом передачи «Пусть говорят». В пятёрку самых просматриваемых выпусков попали четыре именно про девушку из Ульяновска.

У передачи «Пусть говорят» есть свой канал в YouTube. На нём публикуются все выпуски, вышедшие в эфир на «Первом канале». 31 января 2017 года, когда Андрей Малахов был ещё ведущим «Пусть говорят», Диана Шурыгина пришла в студию. Её внешний вид и поведение привлекло внимание миллионов зрителей. За пару месяцев выпуск в видеохостинге просмотрели более 18 миллионов человек. Спустя некоторое время вышло ещё несколько выпусков, включая специальную рубрику «Пусть говорят», в которой ведущий показывает самые популярные видеоролики на определенную тематику.

15 января 2018 года, практически спустя год, Шурыгина снова посетила студию «Пусть говорят». Этот выпуск снова собрал рекордные 6,3 миллиона просмотров. На данный момент 4 из 5 выпусков по популярности принадлежат Шурыгиной. Некоторые аналитики утверждают, что Дмитрий Борисов не захочет терять рейтинги и вскоре выйдут ещё несколько выпусков.