Платье Марины Анисиной вызвало бурю эмоций у подписчиков

Вчера, 16:50

На празднование старого Нового года фигуристка Марина Анисина отправилась в Париж, где посетила русский бал, представ там в пышном белом платье, похожем на свадебное.

Марина Анисина опубликовала в своем Instagram фотографии, где 42-летняя женщина еще раз примерила на себя образ невесты, и предстала в белом, пышном платье, взволновав поклонников, так как те уже решили, что фигуристка снова выходит замуж. Однако платье оказалось вовсе не свадебным, как изначально все предположили, а бальным. В нем бывшая жена Никиты Джигурды появилась в Париже на русском балу.

Данный наряд растормошил поклонников женщины, которые тут же начали оценивать и комментировать фотографии. Причем мнения здесь разделились. Одна часть поклонников восхитилась образом женщины, высказала ей кучу комплиментов, посчитав, что она выглядит великолепно. Другие же фоловеры ужаснулись, утверждая, что данный наряд Анисиной совершенно не идет, и подчеркивает все недостатки во внешности спортсменки.