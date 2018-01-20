Станислав Садальский откровенно рассказал, почему любит играть идиотов

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Популярный актёр и блогер Станислав Садальский решил откровенно рассказать, почему он с лёгкостью берётся за тяжёлые роли дураков и идиотов, тем самым создав откровенный разговор с фанатами.





По признанию актёра, в этом весь он. В юношеские годы, когда он только обучался мастерству, он пообещал своему учителю, что сыграет Гамлета даже в 22 составе. По истечению многих лет Станислав так и не осуществил мечту, однако нашёл себя в другом жанре. Он с огромным удовольствием играет шутов и идиотов. «Шутам, как известно, дозволено всё. Играть идиотов – это такое счастье! Не каждому дано веселить людей, а я так люблю, когда надо мной смеются...Из-за внешней придурковатости, я как в сказке про Иванушку-дурачка, всегда получал больше, чем любой герой. Ему всё рассказывают, показывают, объясняют. Рядом с дураком чужой ум крепнет и кажется убедительным», - пишет актёр в блоге.



Поклонники поддержали артиста. Многие также признались, что открытость и уникальность артиста заставляет их пересмотреть свою жизнь и стать настоящими. Некоторые даже в ответ рассказали, что чувствуют себя клоунами и идиотам по жизни потому, что так людям удобно их видеть.