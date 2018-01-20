Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына Алекса

Сегодня, 16:00

Знаменитая Ингеборга Дапкунайте, которой сегодня исполняется 55 лет, впервые показала маленького сына Алекса. Мальчика сняли на Первом канале в документальной картине «Все, что пишут обо мне - неправда».

Ингеборга Дапкунайте отличается от других звезд тем, что тщательно скрывает личные моменты в жизни. Она готова говорить с журналистами о работе, но все, что касается ее семьи, остается для них табу. К 55-летнему юбилею селебрити на Первом канале вышел документальный фильм, где в конце публика сможет увидеть сынишку артистки по имени Алекс. У мальчика действительно ангельское лицо и он колоссально похож на свою известную маму.

Прокомментировать Дапкунайте вызвались Евгений Миронов, Алексей Попогребский, Михаил Пореченков, Джон Малкович и Константин Эрнст. Они говорили о ней не только как о талантливой актрисе, но и хвалили ее в качестве хорошего человека.