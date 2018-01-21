Рианну заметили в компании араба

Сегодня, 03:30

В отеле Парижа была замечена певица Рианна в компании бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля.

Несмотря на то, что 29-летняя знаменитость и ее одногодка подъехали к гостинице на двух разных, черных микроавтобусах с тонированными окнами, им не удалось остаться незамеченными. Папарацци тут же запечатлели парочку, когда те вместе появились на одном балконе отеля. До этого, их, купающихся в бассейне одного из отелей, сфотографировали с дистанции 50-ти метров.

В связи с похолоданием, запечатлеть пару в открытых купальных костюмах в теплой воде журналисты Парижа, конечно же, не ожидали, в связи с чем им приходится наслаждаться сделанными фотографиями знаменитостей в полной экипировке. На фоне одеяний темных оттенков единственным выделяющимся пятном оказалась кепка певицы от известного дизайнерского бренда Burberry.

Отсутствие привычных ярких нарядов на девушке объясняется, вероятнее всего тем, что Рианна прибыла в столицу Франции с похорон своей кузины, которые проходили в Барбадосе.