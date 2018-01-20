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Кирилл «руки-базуки» у Малахова встретился с синтоловым кумиром

Сегодня, 15:14

Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «руки-базуки», у Андрея Малахова в «Прямом эфире» встретился с синтоловым кумиром. Им является Ромарио дос Сантос Алвес, прибывший на передачу из Бразилии.

Ромарио дос Сантос Алвес из Бразилии стал известным благодаря экспериментами с синтолом. Бразилец накачал себе бицепсы этим препаратом до 65 сантиметров. После он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где его уже направили на ампутацию рук. Специалисты смогли найти способ спасти ленивому спортсмену конечности и откачали синтол.

Пятигорский Кирилл Терешин смело идет по пятам своего кумира, не беспокоясь о страшных последствиях. Чтобы дополнить свой образ, парень начал экспериментировать с внешностью, удаляя брови и перекрашивая волосы. В таком виде популярность молодому человеку с «руками-базуками» обеспечена.


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