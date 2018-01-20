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Блогера Анюту Рай заинтересовала тема о попах

Сегодня, 14:25

Блогер Анюта Рай поделилась с подписчиками темой, которая, очевидно, интересовала её очень сильно: девушка опубликовала 10 фактов про «пятую точку».

 Своими познаниями Анюта поделилась в Instagram. Подкрепить информацию девушка решила с помощью фотографии своего «достоинства», рассказали журналисты «ВистаНьюс». Среди фактов были странные и обычные статистические данные об операциях и не только, попы знаменитостей, застрахованные на миллионы, немного шотландской истории, а также любимый пункт Рай о Греции: «В древней Греции попа была объектом целого культа. К ней относились с огромным почтением и те, у кого она была красивая, считались посланниками богов (кстати, у меня греческие корни)», - пишет девушка.

Наиболее интересным для фанатов оказался факт про то, что «по особенностям строения пятой точки, так же как и по линиям на руке можно многое сказать о характере их владельца». Они поблагодарили девушку за забавный список, однако не совсем поняли, зачем он там: «Оч полезная информация», «Спасибо, что просветила нас на тему задницы».


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