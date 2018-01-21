Леди Гага восхитила подписчиков в Instagram своим дерзким образом

Сегодня, 02:30

Известная на весь мир исполнительница Леди Гага снова эпатировала публику, выложив на своей страничке в Instagram фотографии очередной фотосессии, в которой она предстала в достаточно дерзком образе, чем восхитила поклонников.

На снимках мировая звезда одета в боди разной расцветки, которое идеально подчеркивает ее талию. Также образ дополняют перчатки без пальцев и волосы, собранные в роскошный хвост. Ну, а пиком образа стал насыщенный и вызывающий макияж с нотками агрессии.

Пользователи пришли в восторг от данной публикации и осыпали певицу комплиментами по поводу фигуры и образа в целом. А также пожелали ей всегда оставаться самой собой. Леди Гага обожает появляться в подобных образах и не только. Поклонники и подписчики звезды уже не первый раз видят ее то без макияжа вовсе, то в вызывающих нарядах, а ее видеоклипы будоражат восхищение зрителей.